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Зверев опубликовал пост о поражении в финале «Ролан Гаррос». На него отреагировал Алькарас

Зверев опубликовал пост о поражении в финале «Ролан Гаррос». На него отреагировал Алькарас
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал в социальных сетях пост о своём выступлении на «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, на грунте в Париже Зверев (4) впервые в карьере вышел в финале «Ролан Гаррос» и второй раз в карьере – в решающую стадию турнира «Большого шлема». В титульном матче Зверев в пяти сетах проиграл 21-летнему испанцу Карлосу Алькарасу (3) со счётом 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6.

«Спасибо, Париж! Проигрывать в финале реально очень больно, но я всё равно горжусь этим своим путешествием!

Поздравляю тебя, Карлос, с первым титулом на «Ролан Гаррос»! И огромное спасибо моей семье, команде, спонсорам и болельщикам за любовь и поддержку! Путешествие продолжается», — написал Зверев в своих социальных сетях.

На пост Зверева довольно быстро отреагировал Алькарас. «Спасибо тебе! Продолжай работать в том же духе, и один из трофеев будет твоим!» — написал Карлос в комментариях.

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