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Испанский ведущий заявил, что Надаль пытается убедить Алькараса сыграть с ним в Гамбурге

Испанский ведущий заявил, что Надаль пытается убедить Алькараса сыграть с ним в Гамбурге
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Испанский радиоведущий Хуанма Кастаньо высказался о планах трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса по подготовке к защите титула на Уимблдоне. При этом Кастаньо заявил, что на дальнейший график Алькараса может повлиять 22-кратный победитель мэйджоров Рафаэль Надаль.

«Сначала он отправится в «Квинс», как и в прошлом году, чтобы подготовиться к Уимблдону, где попытается защитить титул. И оттуда Рафа попытается убедить Алькараса сыграть на совместном грунтовом турнире в парном разряде, чтобы подготовиться к Олимпиаде», — приводит слова Кастаньо Cope.es.

По информации Кастаньо, этим турниром станут грунтовые соревнования категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), которые пройдут с 15 по 21 июля. То есть на следующей неделе после Уимблдона.

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