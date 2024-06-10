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Арина Соболенко опубликовала свежие фото с отдыха в Греции

Арина Соболенко опубликовала свежие фото с отдыха в Греции
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях новые фото со своего отдыха в Афинах (Греция).

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Напомним, Соболенко проводит отпуск со своим возлюбленным – 34-летним бразильским бизнесменом и автогонщиком греческого происхождения Георгиосом Франгулисом.

На «Ролан Гаррос» — 2024 Соболенко не удалось защитить очки за прошлогодний полуфинал. В четвертьфинале Соболенко (2) сенсационно проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой. Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой. По ходу всего матча Соболенко испытывала проблемы со здоровьем, предположительно, у Арины болел живот. Она дважды принимала таблетки.

Соболенко планирует начать травяной сезон на турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия), который пройдёт с 17 по 23 июня.

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