Янник Синнер прокомментировал дебют в качестве первой ракетки мира

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал дебют на первой строчке рейтинга ATP.

Синнер – 29-я в истории первая ракетка мира у мужчин и первый в истории Италии теннисист, поднявшийся на первую строчку рейтинга ATP (с 1973 года, когда были введены компьютерные рейтинги).

«Это отличный результат исполнения мной трудовой этики. Стать первой ракеткой мира было одной из моих целей и команды в этом году. Но самая важная цель – всегда совершенствоваться как игрок и как личность, окружая себя замечательными людьми. Я думаю, что могу быть очень счастлив и доволен тем, что делаю я и моя команда. В последнее время я демонстрировал действительно хороший теннис. Я очень рад, что нахожусь на этой позиции», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.