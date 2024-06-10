Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Энди Роддик заявил, что Джокович может завершить сезон досрочно из-за травмы

Энди Роддик заявил, что Джокович может завершить сезон досрочно из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик предположил, какое решение может принять серб Новак Джокович в ближайшие недели в связи с прошедшей у него ранее операцией на колене.

«Разрыв мениска – это не такая уж серьёзная вещь, когда тебе 24, 25, 26 лет, но в плане отрезка сезона это самый неподходящий момент из возможных, потому что промежуток между «Шлемами» очень короткий.

Если он вернётся на корт уже через две недели после операции, это плохо, думаю, это поставит под угрозу его выступление на US Open. Он вполне может завершить сезон досрочно и сказать: «Эй, слушайте, я очень постараюсь стать по-настоящему здоровым, чтобы провести один «большой» сезон», но, по сути, ему не обязательно выходить из игры», — приводит слова Роддика Tennis Infinity со ссылкой на эфир подкаста Served with Roddick.

Материалы по теме
Доктор Джоковича рассказал об откровенном разговоре с Новаком по итогам операции
Материалы по теме
Джокович снялся с «РГ»! Не защитил титул и больше не первая ракетка мира. Что произошло?
Фото
Джокович снялся с «РГ»! Не защитил титул и больше не первая ракетка мира. Что произошло?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android