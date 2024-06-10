Энди Роддик заявил, что Джокович может завершить сезон досрочно из-за травмы

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик предположил, какое решение может принять серб Новак Джокович в ближайшие недели в связи с прошедшей у него ранее операцией на колене.

«Разрыв мениска – это не такая уж серьёзная вещь, когда тебе 24, 25, 26 лет, но в плане отрезка сезона это самый неподходящий момент из возможных, потому что промежуток между «Шлемами» очень короткий.

Если он вернётся на корт уже через две недели после операции, это плохо, думаю, это поставит под угрозу его выступление на US Open. Он вполне может завершить сезон досрочно и сказать: «Эй, слушайте, я очень постараюсь стать по-настоящему здоровым, чтобы провести один «большой» сезон», но, по сути, ему не обязательно выходить из игры», — приводит слова Роддика Tennis Infinity со ссылкой на эфир подкаста Served with Roddick.