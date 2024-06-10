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Арина Соболенко начала тренировки на траве

Арина Соболенко начала тренировки на траве
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Третья ракетка мира Арина Соболенко провела первую тренировку на траве в Лондоне (Великобритания). Об этом белорусская теннисистка сообщила в социальных сетях.

Фото: Соцсети Соболенко

Фото: Соцсети Соболенко

В 2023 году Соболенко сыграла на двух травяных турнирах. В Берлине (Германия) двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» дошла до второго круга. На Уимблдоне белоруска дошла до полуфинала, где уступила Онс Жабер (Тунис).

На «Ролан Гаррос» — 2024 Соболенко в напряжённом матче проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой на стадии четвертьфинала со счётом 6:7 (5), 6:4, 6:4. По ходу всего поединка Арина испытывала проблемы с животом.

Нынешний травяной сезон белорусская теннисистка начнёт на турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия), который пройдёт с 17 по 23 июня.

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