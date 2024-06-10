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Анастасия Потапова опубликовала фото в купальнике с отдыха на Сицилии

Анастасия Потапова опубликовала фото в купальнике с отдыха на Сицилии
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36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) опубликовала в социальных сетях фото в купальнике с отдыха на Сицилии (Италия). Она провела его с супругом – 59-я ракетка мира Александром Шевченко, который представляет Казахстан, и друзьями.

«Последний день отдыха», — подписала фото Потапова.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

В одиночном разряде прошедшего Открытого чемпионата Франции – 2024 Потапова дошла до 1/8 финала, где разгромно, со счётом 0:6, 0:6, уступила пятикратной победительнице турниров «Большого шлема», первой ракетке мира польке Иге Свёнтек (1). В данном поединке Потаповой удалось выиграть лишь 10 очков. Также Потапова вместе с соотечественницей Яной Сизиковой приняла участие в парном «Ролан Гаррос». Россиянки потерпели поражение во втором круге.

За выступление в Париже Потапова получит почти € 264 тыс. призовыми.

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