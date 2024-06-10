Даниил Медведев и Евгений Кафельников поздравили Синнера со званием первой ракетки мира

Экс первые ракетки мира россияне Даниил Медведев и Евгений Кафельников поздравили Янника Синнера с достижением первой строчки в мировом рейтинге. Пресс-служба ATP опубликовала видеоролик с поздравлениями для итальянца от бывших первых ракеток мира.

«Поздравляю со званием новой первой ракетки мира. Это невероятное достижение, ты на 100% это заслужил. Ты потрясающе играешь, лучше, чем кто-либо в последние 365 дней. Знаю, как много ты ради этого работал, поэтому надеюсь, что ты наслаждаешься успехом. Скоро увидимся на корте», — сказал Медведев.

«Хочу поздравить тебя с одним из величайших достижений в мужском теннисе. Это вершина, о которой большинство игроков только мечтают. Твоя тяжелейшая работа окупилась. Лично я хочу, чтобы ты продолжал приводить в восторг итальянских болельщиков и фанатов со всего мира своей игрой. Добро пожаловать в клуб!» — добавил Кафельников.

Даниил Медведев возглавлял мировой рейтинг в разные отрезки 2022 года, в сумме пробыв на вершине 16 недель. Евгений Кафельников занимал первую строчку на протяжении шести недель в 1999 году.

Победитель Australian Open — 2024 Янник Синнер стал первой ракеткой мира 10 июня 2024 года. Он стал первым итальянцем в истории, возглавившим рейтинг ATP.