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Карлос Алькарас ответил, считает ли себя лучше 21-летних Федерера, Надаля и Джоковича

Карлос Алькарас ответил, считает ли себя лучше 21-летних Федерера, Надаля и Джоковича
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на очередной вопрос, касающийся сравнений его с представителями «Большой тройки».

— Статистика говорит, что вы – первый игрок, успевший до 22 лет выиграть и «Ролан Гаррос», и Уимблдон, и Открытый чемпионат США. Как вы думаете, вы лучше Федерера, Надаля и Джоковича в 21 год?
— Год назад я отсматривал видео с ними в моём возрасте. На самом деле, они такие яркие, я не могу с ними сравниться. В конце концов, как я всегда говорил, не имеет значения, чего я достиг в этом возрасте, главное – не остановиться, не застопориться на этих достижениях. Я хочу продолжать карьеру, продолжать расти и достигать того уровня, на котором находятся Джокович и Рафа, и где до недавнего времени был Федерер. Эти звёзды нашего спорта продолжали свои карьеры, становясь всё лучше и лучше, пока не достигли 37 или 38 лет, и даже в эти годы они находятся в расцвете сил», — приводит слова Алькараса AS.

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