Матс Виландер: сейчас Алькарас нужен теннису больше, чем кто-либо другой

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высоко оценил значение феномена трёхкратного победителя ТБШ второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса для тенниса.

«Сейчас Алькарас нужен нашему виду спорта больше, чем кто-либо другой. Думаю, для того чтобы оставаться востребованным, он должен выигрывать где-то один мэйджор в год. Если он это сделает, то останется актуальным и во многом изменит наш вид спорта, то, как люди смотрят на теннис, потому что он — глоток свежего воздуха. Он улыбается, он скромен, его речь превосходна, так что это хорошо для профессионального тенниса», — сказал Виландер в эфире Eurosport.

Напомним, вчера, 9 июня, Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. В финале он со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 победил олимпийского чемпиона 2020 года четвёртую ракетку мира немца Александра Зверева (4).