Макинрой: Алькарас — самый одарённый юноша, которого я видел играющим в таком возрасте

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой комплиментарно высказался в адрес трёхкратного победитель мэйджоров, второй ракетки мира 21-летнего испанца Карлоса Алькараса.

«Карлос Алькарас – мой любимый игрок. Он самый одарённый молодой человек, которого я когда-либо видел играющим в теннис в этом возрасте. Трудно представить, что он сможет продолжать совершенствоваться, поскольку он и так хорош во всём. Алькарас — уникальный юноша, который нужен нам в этом виде спорта на долгие годы. Вам должно нравиться то, что он привносит в спорт», — сказал Макинрой в эфире Eurosport.

Напомним, вчера, 9 июня, Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. В финале он со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 победил олимпийского чемпиона 2020 года четвёртую ракетку мира немца Александра Зверева (4).