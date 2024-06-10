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Алькарас признался, что золото Олимпиады-2024 для него важнее защиты титула на Уимблдоне

Алькарас признался, что золото Олимпиады-2024 для него важнее защиты титула на Уимблдоне
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что в 2024 году для него приоритетнее – защита титула на Уимблдоне или золото Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Теннисный турнир в рамках Олимпиады – с 27 июля по 4 августа. Важно отметить, что после Уимблдона теннисистам придётся с травяного покрытия вновь переходить на грунт.

«Сложный вопрос. И всё же Игры проводятся раз в четыре года. И это особый турнир, потому что на нём ты играешь не за себя, а за страну, представляешь всех испанцев. Думаю, в этом году я бы выбрал олимпийское золото», — приводит слова Алькараса AS.

Ранее Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. В финале он со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 победил олимпийского чемпиона 2020 года четвёртую ракетку мира немца Александра Зверева (4).

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