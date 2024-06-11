«Я не могу залезть людям в головы». Амели Моресмо — о низкой посещаемости «Ролан Гаррос»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира французская теннисистка, а ныне директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо высказалась о низкой посещаемости турнира в 2024 году. В частности, общественность всколыхнул тот факт, что на мужском полуфинале (Зверев – Рууд) большая часть трибун не была заполнена.

«У меня есть несколько идей по преодолению этой ситуации. Я не собираюсь предлагать чудодейственное решение, нам нужно всё обсуждать. Конечно, мы недовольны тем, что увидели во втором полуфинале в пятницу.

Я не знаю, почему так произошло, я не могу залезть людям в головы. Тенденция последних лет, которую я наблюдаю, состоит в том, что люди покупают билеты на весь день, но не остаются на кортах на более чем пять, шесть, семь, восемь и более часов. Мы искали решения, позволяющие другим людям приходить, когда они уходят.

При этом на стадионе тоже есть жизнь: множество других мероприятий, которые могут привлечь семьи, напитки, еда, не только матчи… Это непростая задача. Одно из решений, которое мы пробовали, состоит в том, чтобы человек занимал билет, когда кто-то уезжал, но, к сожалению, мы видели не совсем гражданское поведение. Например, люди не хотели покидать места, когда владелец билета возвращался», — сказала Моресмо на пресс-конференции.