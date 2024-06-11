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Фото: Роджер Федерер выступил с мотивационной речью перед 11 тыс. выпускников

Фото: Роджер Федерер выступил с мотивационной речью перед 11 тыс. выпускников
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер стал почётным доктором Дартмутского колледжа (одно из старейших учебных заведений США, входит в элитную Лигу плюща). Колледж находится в Ганновере.

Подобная почётная степень присуждается за гуманитарный и благотворительный вклад в общество.

Фото: Katie Lenhart/dartmouth.edu

Помимо этого, Федерер выступил с 25-минутной мотивационной речью на церемонии вручения дипломов. Теннисиста слушали 11 тыс. выпускников, ещё почти 8 тыс. смотрели трансляцию его речи онлайн.

Фото: Katie Lenhart/dartmouth.edu

42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

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