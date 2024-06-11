Алькарас: после третьего сета сомневался в себе, Зверев доминировал в игре

Вторая ракетка мира, 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о психологических трудностях, с которыми он столкнулся в финале «Ролан Гаррос» — 2024.
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«Честно говоря, когда я заканчивал третий сет, у меня было много сомнений. Не буду врать, потому что я чувствовал, что мои удары не доставляют проблем Саше. Он очень доминировал в игре благодаря своей подаче и топ-спину. Мне было трудно. В итоге он подавал на третий сет. Не знаю, связано ли это с нервами.
В третьем сете я не показал свой лучший теннис, но я уже бывал в финале турнира «Большого шлема», так что знал, что наступило время выложиться по полной. Настало время искать решения, и начало четвертого сета при счете 40:0 очень помогло мне немного разгрузиться. Я играл в своем стиле, и в пятом сете отдал всего себя для победы», — приводит слова Алькараса Eurosport.
9 июня Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. Для юного испанца этот титул стал третьим на турнирах «Большого шлема» после победы на Уимблдоне-2023 и US Open – 2022»
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