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Алькарас: после третьего сета сомневался в себе, Зверев доминировал в игре

Алькарас: после третьего сета сомневался в себе, Зверев доминировал в игре
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Вторая ракетка мира, 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о психологических трудностях, с которыми он столкнулся в финале «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 1 2
6 		2 5 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Честно говоря, когда я заканчивал третий сет, у меня было много сомнений. Не буду врать, потому что я чувствовал, что мои удары не доставляют проблем Саше. Он очень доминировал в игре благодаря своей подаче и топ-спину. Мне было трудно. В итоге он подавал на третий сет. Не знаю, связано ли это с нервами.

В третьем сете я не показал свой лучший теннис, но я уже бывал в финале турнира «Большого шлема», так что знал, что наступило время выложиться по полной. Настало время искать решения, и начало четвертого сета при счете 40:0 очень помогло мне немного разгрузиться. Я играл в своем стиле, и в пятом сете отдал всего себя для победы», — приводит слова Алькараса Eurosport.

9 июня Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. Для юного испанца этот титул стал третьим на турнирах «Большого шлема» после победы на Уимблдоне-2023 и US Open – 2022»

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