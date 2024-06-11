«Я мог и проиграть». Алькарас высказался о пятом сете матча со Зверевым

Вторая ракетка мира, 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас дал комментарий по поводу пятого сета финального матча «Ролан Гаррос» — 2024 с немцем Александром Зверевым (6:2).

«Пятый сет был сложным. Саша показывал отличный теннис. Он оказывал сильное давление своей подачей и возвратом. В пятом сете я спас много брейк-пойнтов. Счёт был 6:2, но, честно говоря, я мог и проиграть. Всё было очень, очень близко. Было сложно из-за ветра, тени и солнца. Я прекрасно понимал, что должен найти способ адаптироваться к условиям, и я счастлив, что сегодня мне это удалось», — приводит слова Алькараса Eurosport.

9 июня Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. Для юного испанца этот титул стал третьим на турнирах «Большого шлема» после победы на Уимблдоне-2023 и US Open – 2022»