Хертогенбосх-2024, женщины: расписание матчей 11 июня

Во вторник, 11 июня, на травяном турнире WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) пройдут матчи первого круга. В турнире примут участие пять россиянок.

Хертогенбосх-2024. Расписание матчей 11 июня

Женщины. Первый круг. Примерное время начала матчей (мск):

12:00. Диана Шнайдер (Россия) — Юэ Юань (Китай);

13:30. Анна Блинкова (Россия) — Эмина Бектас (США);

13:30. Элисе Мертенс (Бельгия) — Наоми Осака (Япония);

15:00. Арина Родионова (Австралия) — Екатерина Александрова (Россия);

16:30. Чжосюань Бай (Китай) — Вероника Кудерметова (Россия);

17:00. Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Людмила Самсонова (Россия).

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 10 по 16 июня. Вчера в Нидерландах из-за дождя завершились лишь два матча первого круга.