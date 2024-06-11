Хертогенбосх-2024, женщины: расписание матчей 11 июня
Во вторник, 11 июня, на травяном турнире WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) пройдут матчи первого круга. В турнире примут участие пять россиянок.
Хертогенбосх-2024. Расписание матчей 11 июня
Женщины. Первый круг. Примерное время начала матчей (мск):
- 12:00. Диана Шнайдер (Россия) — Юэ Юань (Китай);
- 13:30. Анна Блинкова (Россия) — Эмина Бектас (США);
- 13:30. Элисе Мертенс (Бельгия) — Наоми Осака (Япония);
- 15:00. Арина Родионова (Австралия) — Екатерина Александрова (Россия);
- 16:30. Чжосюань Бай (Китай) — Вероника Кудерметова (Россия);
- 17:00. Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Людмила Самсонова (Россия).
Турнир в Хертогенбосхе проходит с 10 по 16 июня. Вчера в Нидерландах из-за дождя завершились лишь два матча первого круга.
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