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Патрик Муратоглу рассказал, за счёт чего Карлос Алькарас выиграл «Ролан Гаррос» — 2024

Патрик Муратоглу рассказал, за счёт чего Карлос Алькарас выиграл «Ролан Гаррос» — 2024
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Французский тренер по теннису Патрик Муратоглу прокомментировал победу испанца Карлоса Алькараса в мужском одиночном разряде «Ролан Гаррос» — 2024.

«Триумф Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» показывает, что можно выигрывать крупные турниры, даже находясь не в лучшей форме. Его победа – свидетельство исключительного таланта и разносторонности Карлоса. Он продемонстрировал ключевые навыки, победив Янника Синнера в полуфинале и Александра Зверева в финале: никогда не сдаваться и всегда брать себя в руки.

У каждого игрока бывают взлёты и падения, но главное — свести их к минимуму. Алькарас плохо сыграл против Синнера, но его психологическая стойкость имела решающее значение для победы над итальянцем, в то время как его игра в атаке против Зверева изменила исход финала в его пользу. Контроль над игрой путём игры в нападении, совершения победных и невынужденных ошибок определяет результат. Когда вы пассивны, игра не зависит от вас. Карлос всегда использует свой шанс. Он является примером важности веры и агрессии в теннисе. Его путь подчёркивает психологическую стойкость и умение оставаться в игре даже в трудные времена. Ладно, у парня хороший удар справа и слева, но он выигрывает крупные трофеи благодаря своей индивидуальности и стойкости», — приводит слова Муратоглу Tennis365.

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