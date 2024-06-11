Диана Шнайдер проиграла китаянке Юань Юэ в первом круге турнира в Нидерландах

Завершился матч первого круга на травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) между российской теннисисткой, 48-й ракеткой мира Дианой Шнайдер и представительницей Китая Юань Юэ (38-я в рейтинге WTA). Со счётом 1:6, 6:4, 3:6 победу одержала китайская спортсменка.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. Шнайдер выполнила одну подачу навылет, в то время как сопернице удалось сделать три эйса. Россиянка не допустила ни одной двойной ошибки. Шнайдер смогла реализовать три брейк-пойнта из семи, китаянка сделала столько же брейков из пяти попыток и совершила одну двойную ошибку.

В 1/8 финала Юань Юэ встретится с победительницей матча между канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску и Эвой Веддер из Нидерландов.