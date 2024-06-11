Диана Шнайдер проиграла китаянке Юань Юэ в первом круге турнира в Нидерландах
Поделиться
Завершился матч первого круга на травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) между российской теннисисткой, 48-й ракеткой мира Дианой Шнайдер и представительницей Китая Юань Юэ (38-я в рейтинге WTA). Со счётом 1:6, 6:4, 3:6 победу одержала китайская спортсменка.
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
11 июня 2024, вторник. 12:10 МСК
48
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
38
Юань Юэ
Ю. Юэ
Матч продолжался 1 час 43 минуты. Шнайдер выполнила одну подачу навылет, в то время как сопернице удалось сделать три эйса. Россиянка не допустила ни одной двойной ошибки. Шнайдер смогла реализовать три брейк-пойнта из семи, китаянка сделала столько же брейков из пяти попыток и совершила одну двойную ошибку.
В 1/8 финала Юань Юэ встретится с победительницей матча между канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску и Эвой Веддер из Нидерландов.
Комментарии
- 11 июня 2024
-
14:30
-
14:20
-
14:17
-
13:54
-
13:34
-
12:28
-
09:47
-
02:55
-
02:16
-
00:36
-
00:19
- 10 июня 2024
-
23:59
-
23:47
-
23:36
-
23:09
-
22:55
-
21:35
-
21:22
-
21:00
-
20:34
-
20:13
-
20:05
-
19:55
-
18:54
-
18:41
-
18:20
-
17:58
-
17:45
-
17:35
-
16:21
-
14:41
-
14:10
-
11:59
-
11:53
-
11:35