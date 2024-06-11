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Диана Шнайдер проиграла китаянке Юань Юэ в первом круге турнира в Нидерландах

Диана Шнайдер проиграла китаянке Юань Юэ в первом круге турнира в Нидерландах
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Завершился матч первого круга на травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) между российской теннисисткой, 48-й ракеткой мира Дианой Шнайдер и представительницей Китая Юань Юэ (38-я в рейтинге WTA). Со счётом 1:6, 6:4, 3:6 победу одержала китайская спортсменка.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
11 июня 2024, вторник. 12:10 МСК
Диана Шнайдер
48
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
1 		6 6
         
Юань Юэ
38
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

Матч продолжался 1 час 43 минуты. Шнайдер выполнила одну подачу навылет, в то время как сопернице удалось сделать три эйса. Россиянка не допустила ни одной двойной ошибки. Шнайдер смогла реализовать три брейк-пойнта из семи, китаянка сделала столько же брейков из пяти попыток и совершила одну двойную ошибку.

В 1/8 финала Юань Юэ встретится с победительницей матча между канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску и Эвой Веддер из Нидерландов.

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