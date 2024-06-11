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Тренер Алькараса прокомментировал финальный матч против Зверева на «Ролан Гаррос» — 2024

Тренер Алькараса прокомментировал финальный матч против Зверева на «Ролан Гаррос» — 2024
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Бывшая первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро, ныне тренер третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса, прокомментировал матч своего подопечного против немецкого теннисиста Александра Зверева в финале Открытого чемпионата Франции — 2024.

«Очевидно, мы очень счастливы, потому что, в конце концов, были найдены решения для матча, который снова стал сложным, потому что Карлос был физически травмирован из-за многочасовой игры против Синнера. Он продемонстрировал свою зрелость и решения, которые в конце концов находит только он. В пятом сете он взялся за дело, с самого начала был раскован, снова агрессивен с форхенда, стремился хорошо бить вперёд и ничего не сдерживал», — приводит слова Ферреро AS.

Напомним, в финальном матче «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева, занимающего четвёртое место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

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