Федерер — о старте карьеры Джоковича: я не был полностью убеждён в нём

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что не сразу заметил потенциал сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Несмотря на то что вокруг него была в некотором роде шумиха, я не был полностью убеждён в нём. Думаю, я не проявил к Новаку должного уважения из-за его технических недостатков. Я чувствовал, что у Новака очень сильный форхенд, а его бэкхенд, на мой взгляд, был не таким плавным, как сейчас. Но потом он очень хорошо справился с этим и стал невероятным игроком-монстром», — приводит слова Федерера The Telegraph.

42-летний швейцарец завершил карьеру в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.