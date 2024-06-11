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Федерер: Джокович всегда отличался невероятным желанием победить любой ценой

Федерер: Джокович всегда отличался невероятным желанием победить любой ценой
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер вспомнил о начале соперничества с третьей ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.

«Мы с Рафой были очень близки, поэтому, когда пришёл Новак, вероятно, многие наши поклонники сказали: „Послушайте, нам не нужен третий парень. Мы довольны Роджером и Рафой“. Поначалу он не очень нравился моим поклонникам. Но Новак всегда отличался невероятным желанием победить любой ценой. Я думаю, что эта глубокая сосредоточенность, возможно, взволновала некоторых фанатов», — приводит слова Федерера The Telegrph.

Ранее стало известно, что Новак Джокович успешно перенёс операцию на мениске правого колена. Также сообщалось, что он может пропустить Уимблдон из-за травмы. Напомним, из-за травмы Джокович не сыграл в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции с норвежским теннисистом Каспером Руудом. Последний получил прямую путёвку в полуфинал.

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