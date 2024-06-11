Алькарас рассказал, как находит баланс между отдыхом и работой на корте

Вторая ракетка мира 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас порассуждал о поиске баланса между работой и отдыхом.

«Думаю, люди иногда забывают, что мне 21 год. Я расту, взрослею, узнаю себя, что, на мой взгляд, самое важное. У каждого человека свой способ жить. Он совершенствуется благодаря этому.

Для меня являлся важным вопрос поиска баланса между силой, с которой я выкладываюсь на корте, и умением получать удовольствие от общения с друзьями и семьёй. Мне надо было научиться отключаться. Я также прекрасно понимал, что поиск золотой середины поможет мне выкладываться на корте на 100%. Но были и моменты, когда мне было трудно регулярно переезжать, выходить на корт и тренироваться. Это тоже важные моменты. Когда возникают вопросы, когда уровень игры не так хорош и ты расстраиваешься, потому что не побеждаешь. Ты всё больше думаешь об этом, но это также заставляет расти», — сказал Алькарас в интервью L’Équipe.