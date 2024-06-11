«Надеялся на что-то полегче». Берреттини — о победе над Сафиуллиным

Итальянец Маттео Берреттини (95-й в рейтинге ATP) прокомментировал победу в матче первого круга травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Он обыграл 43-ю ракетку мира российского теннисиста Романа Сафиуллина.

«У меня вообще не осталось энергии. Это мой первый матч за несколько месяцев. Я надеялся на что-то полегче. Очень рад тому, как бился на корте. Я показал не самый высокий уровень, но и не ждал большего. После месяцев отсутствия всегда тяжело возвращаться с хорошей игрой», — сказал Берреттини после матча.

Соревнования в Штутгарте с призовым фондом € 734 915 проходят с 10 по 16 июня. Действующий победитель турнира в Германии — американский теннисист Фрэнсис Тиафо, обыгравший в финале прошлогодних соревнований хозяина корта Ян-Леннарда Штруффа — 4:6, 7:6, 7:6.