Виландер: Синнер — номер один только для компьютера. Алькарас сильнее

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер считает, что вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сильнее лидера рейтинга ATP из Италии Янника Синнера.

«Алькарас доказал, что ему не нужно показывать свой лучший теннис, чтобы побеждать. Он сможет выиграть множество «Больших шлемов» благодаря своей агрессивной игре и мужеству, которое он показывает в важные моменты матчей. Результат игры всегда зависит от его результативности. Синнер — номер один только для компьютера. Алькарас сильнее», — сказал Виландер в интервью SportFace.

Напомним, 9 июня Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. В финале он со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 победил олимпийского чемпиона 2020 года четвёртую ракетку мира немца Александра Зверева (4).