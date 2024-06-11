Осака поделилась ощущениями от первого с 2019 года матча на травяном покрытии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу в матче первого круга на травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Предыдущим турниром на траве, в котором принимала участие японская теннисистка, является Уимблдон-2019.

«Я отношусь к этому так, будто это мой первый год на травяном покрытии. Впервые участвую в этом турнире, так что в каком-то смысле чувствую себя новичком. Я очень довольна своей подачей. Возможно, на этом покрытии. Рада, что мне удалось довольно быстро войти в темп.

Наверное, мне нужно стать более уверенной на приёме. Мне показалось, что я была немного нерешительной, будто снова вернулась на грунт. В какой-то момент я хотела смягчить приём. Но я знаю, что должна быть уверена в себе», — сказала Осака после матча.

За свой карьеру Наоми провела 32 матча на травяном покрытии, 18 из которых выиграла. Напомним, в январе Осака вернулась в тур после 15-месячной паузы.