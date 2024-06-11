Радукану прокомментировала победу в матче первого круга турнира в Ноттингеме

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу над Эной Сибахарой в первом круге травяного турнира в Ноттингеме (Великобритания).

«Прошло достаточно много недель с тех пор, как я играла на этом турнире последний раз. Я не знала, как всё пройдёт. Считаю, что с самого начала встречи мои действия были отличными. Я провела действительно хороший матч. Просто боролась за каждое очко», — сказала Радукану после матча.

Турнир WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) пройдёт с 10 по 16 июня. Первой сеяной турнира является финалистка трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса. На турнире также сыграет финалистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде чешская теннисистка Каролина Плишкова (6) и бывшая россиянка, ныне представляющая Австралию, Дарья Савилл.