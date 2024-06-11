Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Радукану прокомментировала победу в матче первого круга турнира в Ноттингеме

Радукану прокомментировала победу в матче первого круга турнира в Ноттингеме
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу над Эной Сибахарой в первом круге травяного турнира в Ноттингеме (Великобритания).

Ноттингем. 1-й круг
11 июня 2024, вторник. 16:20 МСК
Эна Сибахара
274
Япония
Эна Сибахара
Э. Сибахара
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Эмма Радукану
209
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Прошло достаточно много недель с тех пор, как я играла на этом турнире последний раз. Я не знала, как всё пройдёт. Считаю, что с самого начала встречи мои действия были отличными. Я провела действительно хороший матч. Просто боролась за каждое очко», — сказала Радукану после матча.

Турнир WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) пройдёт с 10 по 16 июня. Первой сеяной турнира является финалистка трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса. На турнире также сыграет финалистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде чешская теннисистка Каролина Плишкова (6) и бывшая россиянка, ныне представляющая Австралию, Дарья Савилл.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android