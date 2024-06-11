Радукану прокомментировала победу в матче первого круга турнира в Ноттингеме

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу над Эной Сибахарой в первом круге травяного турнира в Ноттингеме (Великобритания).
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«Прошло достаточно много недель с тех пор, как я играла на этом турнире последний раз. Я не знала, как всё пройдёт. Считаю, что с самого начала встречи мои действия были отличными. Я провела действительно хороший матч. Просто боролась за каждое очко», — сказала Радукану после матча.
Турнир WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) пройдёт с 10 по 16 июня. Первой сеяной турнира является финалистка трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса. На турнире также сыграет финалистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде чешская теннисистка Каролина Плишкова (6) и бывшая россиянка, ныне представляющая Австралию, Дарья Савилл.
- 11 июня 2024
-
21:54
-
21:45
-
21:31
-
21:00
-
20:52
-
19:58
-
19:49
-
18:59
-
18:52
-
18:01
-
17:43
-
17:27
-
16:04
-
15:27
-
15:18
-
14:37
-
14:30
-
14:20
-
14:17
-
13:54
-
13:34
-
12:28
-
09:47
-
02:55
-
02:16
-
00:36
-
00:19
- 10 июня 2024
-
23:59
-
23:47
-
23:36
-
23:09
-
22:55
-
21:35
-
21:22
-
21:00