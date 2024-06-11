Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе

16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).
В матче первого раунда она обыграла представительницу Австралии Арину Родионову. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу российской теннисистки.
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На счету Александровой пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных. Теннисистка из Австралии один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк за три заработанных брейк-пойнта.
В 1/8 финала Александрова сыграет с американкой Эминой Бектас (98-я в рейтинге WTA). Турнир в Хертогенбосхе проходит с 10 по 16 июня. Вчера, 10 июня, в Нидерландах из-за дождя завершились лишь два матча первого круга.
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