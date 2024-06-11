Федерер рассказал, насколько трудным для него стало решение о завершении карьеры

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как принял решение о завершении карьеры.

«Говорить детям о моём завершении карьеры в комнате было тяжело. Трое из них плакали. Это было очень эмоционально. После этого я понял, насколько страдала моя жена — Мирка. Я не помню, чтобы она умоляла меня закончить, но спрашивала: «Почему мы всё ещё делаем это?» Когда мы поняли, что колено больше не даст мне играть, я почувствовал, как мои близкие облегчённо вздохнули», — приводит слова Федерера The Telegraph.

42-летний швейцарец завершил карьеру в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.