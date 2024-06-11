Вторая ракетка мира 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас устроил вечеринку по случаю победы на «Ролан Гаррос» — 2024. В Сети появилось видео, на котором был Алькарас поёт песню и веселится в компании друзей и близких. Ранее Алькарас принял участие в традиционной чемпионской фотосессии с завоёванным трофеем «Ролан Гаррос».

Напомним, 9 июня, Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. Для юного испанца этот титул стал третьим на турнирах «Большого шлема» после победы на Уимблдоне-2023 и US Open – 2022.

В финале «Ролан Гаррос» — 2024 Алькарас (3) со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года четвёртую ракетку мира немца Александра Зверева (4). Благодаря данной победе Карлос стал самым молодым обладателем трёх ТБШ на разных покрытиях.