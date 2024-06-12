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Синнер посетил церемонию в родном городе по случаю титула первой ракетки мира

Синнер посетил церемонию в родном городе по случаю титула первой ракетки мира
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер посетил родной город Сесто Пустерию и принял участие в церемонии в честь завоевания награды первой ракетки мира. Итальянец стал почётным гражданином своего города.

Напомним, 10 июня Синнер впервые в карьере поднялся на первую строчку рейтинга ATP. Теннисист начал год с четвёртой позиции в рейтинге ATP. Он значительно прибавил за счёт крупнейшего титула в карьере – победы в финале Australian Open. Также ему удалось завоевать титул чемпиона «Мастерса» в Майами (США) и дойти до полуфиналов «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), Монте-Карло (Монако) и на «Ролан Гаррос».

Синнер – 29-я в истории первая ракетка мира у мужчин и первый в истории Италии теннисист, поднявшийся на первую строчку рейтинга ATP (с 1973 года, когда были введены компьютерные рейтинги).

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