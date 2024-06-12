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«Хочу помочь им мечтать». Синнер встретился с детьми из родной деревни

«Хочу помочь им мечтать». Синнер встретился с детьми из родной деревни
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер поделился впечатлениями от церемонии в родном городе по случаю титула первой ракетки мира.

«Я очень рад быть здесь. Всё моё детство прошло здесь, в Сесто. Я помню дни, когда был маленьким и проводил дни в деревне, играя со своими друзьями. Кроме того, я счастлив, что могу встретиться с этими маленькими детьми, которые выросли вместе со мной в обычной деревне. Я хочу помочь им мечтать», — сказал Синнер на церемонии.

Напомним, 10 июня Янник впервые в карьере поднялся на первую строчку рейтинга ATP. Синнер – 29-я в истории первая ракетка мира у мужчин и первый в истории Италии теннисист, поднявшийся на первую строчку рейтинга ATP (с 1973 года, когда были введены компьютерные рейтинги).

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