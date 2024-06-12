Nike красиво поздравил Синнера с титулом первой ракетки мира

Партнёр первой ракетки мира из Италии Янника Синнера американский бренд Nike поздравил теннисиста с выходом на первую строчку рейтинга ATP.

«Дорогой номер 1, я всегда равнялся на тебя. Ты был в моих мыслях каждый раз, когда я выигрывал матч, и каждый раз, когда я проигрывал матч. Ты был рядом, когда я устал, разочаровался, расстроился и почти сдался. Ты причина, почему я этого не сделал. Причина стараться больше и больше верить в себя. Спасибо, номер 1. Янник», — подписал публикацию американский бренд.

Напомним, 10 июня Янник впервые в карьере поднялся на первую строчку рейтинга ATP. Синнер – 29-я в истории первая ракетка мира у мужчин и первый в истории Италии теннисист, поднявшийся на первую строчку рейтинга ATP (с 1973 года, когда были введены компьютерные рейтинги).