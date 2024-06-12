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Арина Соболенко и Григор Димитров провели тренировку на Уимблдоне

Арина Соболенко и Григор Димитров провели тренировку на Уимблдоне
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Третья ракетка мира Арина Соболенко и болгарский теннисист Григор Димитров провели совместную тренировку на кортах Уимблдона в Лондоне (Великобритания). Об этом сообщила пресс-служба турнира в соцсетях.

Фото: x.com/Wimbledon

Экс первая ракетка мира Арина Соболенко дважды побеждала на турнирах «Большого шлема». Григор Димитров – победитель Итогового турнира ATP – 2017, сейчас занимает 10-ю строчку мирового рейтинга. На «Ролан Гаррос» – 2024 оба теннисиста дошли до стадии четвертьфинала, Соболенко проиграла Мирре Андреевой (Россия), Димитров уступил Яннику Синнеру (Италия).

Фото: x.com/Wimbledon

Травяной сезон белоруска и болгарин начнут со следующей недели. Арина сыграет на турнире серии WTA-500 в Берлине (Германия), а Григор – на соревнованиях серии ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

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