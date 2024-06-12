Тренер сборной России по теннису высказался о перспективах Мирры Андреевой

Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын считает, что 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева добьётся высоких результатов в карьере.

«Все говорят сейчас о Мирре Андреевой, которая показывает великолепные результаты. Замечательная девочка, очень талантливая и работоспособная, у неё большие перспективы. Очень многое будет зависеть от того, кто будет с ней работать. На неё оказывается большое давление со стороны общественности и прессы, но думаю, и с этим она тоже справится, у неё всё будет хорошо», — приводит слова Куницына ТАСС.

Напомним, на грунтовом турнире «Большого шлема» юная россиянка дошла до полуфинала соревнований, в 1/4 финала сенсационно одолев вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). За выход в финал Мирра со счётом 3:6, 1:6 уступила итальянке Ясмин Паолини.