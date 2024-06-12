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Просмотры финала «Ролан Гаррос» в обоих разрядах снизились по сравнению с 2023 годом

Просмотры финала «Ролан Гаррос» в обоих разрядах снизились по сравнению с 2023 годом
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Стали известны телевизионные просмотры финала «Ролан Гаррос» — 2024, которые демонстрируют снижение интереса зрителей к теннисным матчам. Информацию об этом сообщил Punto de Break.

Во Франции мужской финал посмотрело 4,3 млн человек (для сравнения: в 2023-м — 4,8 млн), женский — 2,1 млн (в 2023-м — 2.2).

В США мужской разряд Открытого чемпионата Франции по теннису посмотрело чуть больше 1,6 млн зрителей, а в женском был зафиксирован худший результат за всю историю — всего 756,000 зрителей.

Напомним, по итогам «Ролан Гаррос» Свёнтек завоевала свой четвёртый титул на этом турнире (2020, 2022, 2023, 2024). В финале соревнований она со счётом 6:2, 6:1 разгромила 15-ю ракетку мира итальянку Ясмин Паолини (12), которая впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».

В мужском одиночном разряде Карлос Алькарас со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года четвёртую ракетку мира немца Александра Зверева (4). Благодаря данной победе Карлос стал самым молодым обладателем трёх ТБШ на разных покрытиях.

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