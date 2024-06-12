Энди Маррей может не сыграть на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей заявил, что может отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже (Франция), если не сможет сыграть в парном разряде. Вчера, 11 июня, британский теннисист уступил в первом круге американцу Маркосу Гирону на турнире в Штутгарте (Германия) со счётом 3:6, 4:6.

Маррей не попадает на Олимпиаду по рейтингу, но имеет право получить уайлд-кард в одиночном разряде как победитель турниров «Большого шлема» и олимпийский чемпион прошлых лет. В парном разряде сборная Великобритании собирается заявить пару Джо Солсбери – Нил Скупски.

«Я ещё не уверен на 100%, как обстоят дела с парным разрядом и буду ли я играть, если попаду в одиночный разряд. На грунте моё тело чувствовало себя не очень хорошо. У меня было немало проблем со спиной, поэтому не знаю, буду ли я заниматься только одиночными соревнованиями», – сказал Маррей на пресс-конференции на турнире в Штутгарте.

Экс первая ракетка мира Маррей проиграл четыре матча подряд в одиночном разряде. На «Ролан Гаррос» Энди играл в парном турнире с Даниэлем Эвансом, британцы проиграли в первом круге.