«Люди неправильно поняли его личность». Федерер — о человеческих качествах Джоковича

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер положительно высказался о человеческих качествах сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Честно говоря, я думаю, что люди неправильно поняли личность Новака Джоковича. Я познакомился с ним, не обращая внимания на то, что говорят СМИ или фанаты. Я увидел, что он человек, который очень сильно заботится о своей семье и придерживается хороших ценностей», — приводит слова Федерера The Telegraph.

Ранее стало известно, что Новак Джокович успешно перенёс операцию на мениске правого колена. Также сообщалось, что он может пропустить Уимблдон из-за травмы. Напомним, из-за травмы Джокович не сыграл в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции с норвежским теннисистом Каспером Руудом.