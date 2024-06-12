«Свёнтек сейчас — ориентир для всех». Веснина — о конкуренции в женском теннисе

Российская теннисистка, заслуженный мастер спорта и олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина высказалась о высоких результатах первой ракетки мира из Польши Иги Свёнтек.

«Свёнтек сейчас — ориентир для всех. В том смысле, что к ней все пытаются подтянуться. Это касается и Арины Соболенко с Еленой Рыбакиной, которая для польской теннисистки вообще-то не очень удобная соперница. Однако на грунте Свёнтек однозначно сейчас сильнее всех, поскольку, в отличие от харда, на этом покрытии, даже если соперница остро атакует, у неё практически всегда есть время на выход из одного удара и подготовку к следующему. Да и наблюдать за эмоциональным поведением Соболенко очень интересно. Свёнтек же как робот — естественно, в хорошем смысле этого слова», — сказала Веснина в интервью «Коммерсантъ».

Напомним, 8 июня в финале «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек в двух сетах обыграла 15-ю ракетку мира итальянку Ясмин Паолини и взяла пятый титул ТБШ. Для польской спортсменки это также четвёртая победа на «Ролан Гаррос».