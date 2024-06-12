Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мирра напоминает Мартину Хингис». Веснина выделила сильные стороны Андреевой

«Мирра напоминает Мартину Хингис». Веснина выделила сильные стороны Андреевой
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный мастер спорта России и олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина назвала сильные стороны 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Прежде всего в предугадывании ситуации на корте. В этом Мирра напоминает Мартину Хингис. А ещё Андреева обладает удивительной выживаемостью на корте, которую помогает поддерживать излучаемый ею позитив. В ней есть внутренний стержень. Это продемонстрировал не только четвертьфинал против Арины Соболенко, но и матч второго круга против Виктории Азаренко, который мне удалось посмотреть, начиная где-то с середины», — сказала Веснина в интервью «Коммерсантъ».

Напомним, на грунтовом турнире «Большого шлема» юная россиянка дошла до полуфинала соревнований, в 1/4 финала сенсационно одолев вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). За выход в финал Мирра со счётом 3:6, 1:6 уступила итальянке Ясмин Паолини.

Материалы по теме
Тренер сборной России по теннису высказался о перспективах Мирры Андреевой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android