«Мирра напоминает Мартину Хингис». Веснина выделила сильные стороны Андреевой

Заслуженный мастер спорта России и олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина назвала сильные стороны 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Прежде всего в предугадывании ситуации на корте. В этом Мирра напоминает Мартину Хингис. А ещё Андреева обладает удивительной выживаемостью на корте, которую помогает поддерживать излучаемый ею позитив. В ней есть внутренний стержень. Это продемонстрировал не только четвертьфинал против Арины Соболенко, но и матч второго круга против Виктории Азаренко, который мне удалось посмотреть, начиная где-то с середины», — сказала Веснина в интервью «Коммерсантъ».

Напомним, на грунтовом турнире «Большого шлема» юная россиянка дошла до полуфинала соревнований, в 1/4 финала сенсационно одолев вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). За выход в финал Мирра со счётом 3:6, 1:6 уступила итальянке Ясмин Паолини.