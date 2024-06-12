Пегула прокомментировала возвращение после травмы

Пятая ракетка мира Джессика Пегула оценила перспективы возвращения после травмы, из-за которой не играла два месяца.
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«Я знаю, что в долгосрочной перспективе могу играть на высоком уровне и мне не нужно набирать игровую практику, чтобы чувствовать себя топ-игроком. В этом сезоне собираюсь приложить все усилия для турниров на харде, особенно в Азии после US Open.
Ига доминировала на грунте, ничего нового. Сейчас мы начинаем травяной сезон, и я уверена, что специалисты по траве хорошо сыграют. Думаю, что возвращаюсь в привычный ритм, и это хорошо», — сказала Пегула в интервью для WTA Insider.
Американская теннисистка пропустила «Ролан Гаррос» — 2024 и турнир категории WTA-1000 в Риме (Италия) из-за дискомфорта в грудной клетке.
Сейчас Пегула принимает участие на турнире серии WTA-250 в Хертохенбосхе (Нидерланды). Вчера, 11 июня, Джессика обыграла Александру Саснович (Беларусь) в первом круге со счётом 6:2, 6:2.
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