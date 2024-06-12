Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Надаль и Алькарас — в составе сборной Испании на Олимпиаду в Париже, Бадоса — нет

Стала известна заявка сборной Испании на Олимпийские игры в мужском и женском одиночном разрядах.

У мужчин сыграют Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Пабло Карреньо-Буста и Алехандро Давидович-Фокина. Ранее появлялась информация, что Надаль и Алькарас могут принять участие в парном турнире.

В женском турнире сыграют Сара Соррибес-Тормо и Кристина Букша.

Рафаэль Надаль — двукратный олимпийский чемпион. В 2008 году Надаль выиграл Олимпиаду в одиночном разряде, в 2016 стал чемпионом в паре с Марком Лопесом. Пабло Карреньо-Буста завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио (Япония) в 2020 году.

Экс вторая ракетка мира Паула Бадоса приняла решение пропустить Олимпийские игры в Париже, чтобы сохранить защищённый рейтинг на Уимблдон и «US Open» — 2024.