Французская теннисистка 22-я ракетка мира Каролин Гарсия объявила о помолвке со своим партнёром по подкасту Tennis Insider Club Борхой Дюраном.

Фото: Социальные сети Борхи Дюрана

На прошедшем «Ролан Гаррос» Каролин Гарсия не смогла выйти в третий круг соревнований. Она в двух сетах уступила чемпионке турнира «Большого шлема» Софье Кенин (56) из США. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу американки.

Сейчас Гарсии 30 лет, она часто даёт интервью и известна своей откровенностью в разговорах с прессой. Но именно осенью прошлого года, которую чемпионка WTA Finals 2022 года называет «трудным временем», Гарсия и Борха Дюран начали сотрудничество, чтобы она и её коллеги по турниру смогли по-новому рассказать о своей жизни в туре.