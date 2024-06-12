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Даниил Медведев и Мария Шарапова побывали на юбилее российской фотомодели в Марокко

Во вторник, 11 июня, российская фотомодель Кристина Романова отмечала в Марокко своё 30-летие. На вечеринке в честь дня рождения побывали российский теннисист Даниил Медведев с супругой Дарьей и пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова.

Вечеринка прошла на курорте Аманжена в Марракеше на территории отеля. Топ-модель поделилась совместными фотографиями с гостями в соцсетях.

Фото: из личного архива Кристины Романовой

Фото: Из личного архива Марии Шараповой

«Очень рада приветствовать вас сегодня вечером», — подписала фото Романова в своём аккаунте в соцсетях.

Кристина Романова родом из Волгограда. Она дебютировала на подиуме в 2010 году, когда ей было 16 лет.

Напомним, на «Ролан Гаррос» — 2024 Медведев дошёл до 1/8 финала, где со счётом 6:4, 2:6, 1:6, 3:6 уступил 11-й ракетке мира австралийцу Алексу де Минору.