«С нетерпением жду, когда я снова с ним встречусь». Синнер — о соперничестве с Алькарасом

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер из Италии рассказал о соперничестве на корте с ближайшим преследователем в рейтинге ATP испанцем Карлосом Алькарасом. Напомним, по итогам прошлой недели 21-летний теннисист из Испании стал победителем «Ролан Гаррос» — 2024, а Синнер возглавил рейтинг ATP.

«Очень рад за Карлоса. Из-за него я становлюсь лучше как игрок. Каждый раз, когда я уступаю ему в матче, я знаю, что мне нужно прибавить. Мы с командой много работаем над этим и с нетерпением ждём момента, когда я снова с ним встречусь. Наше соперничество немного отличается от всех остальных. Надеюсь, что в будущем смогу показать, что я стал лучше как игрок. С нетерпением жду этого», — приводит слова Синнера CNBC.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2024 Алькарас обыграл Синнера со счётом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3. Всего теннисисты провели между собой девять матчей на уровне ATP. Счёт личных встреч — 5:4 в пользу Алькараса. Ещё одна игра между ними прошла в рамках «челленджера» в Аликанте в 2019 году и закончилась победой представителя Испании — 6:2, 3:6, 6:3.