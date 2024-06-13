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Даниил Медведев, возможно, намекнул на победу в Уимблдоне-2024

Даниил Медведев, возможно, намекнул на победу в Уимблдоне-2024
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Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев дал прогноз на травяной сезон, в котором пообещал выиграть свой первый крупный титул на этом покрытии.

«Это смелый прогноз, но Дрэйпер станет победителем Квинс Клаба, а я выиграю первый крупный титул на траве», — сказал Медведев в эфире YouTube-канала ATP Tour.

28-летний Медведев за свою карьеру выиграл один турнир на травяном покрытии. В 2021 году он стал победителем турнира категории ATP-250 в Санта-Понсе (Испания). В 2022 году он дважды играл в финалах травяных соревнований категории ATP-500 в Хертогенбосхе (Нидерланды) и Галле (Германия), в которых уступил нидерландцу Тиму ван Рейтховену и Хуберту Хуркачу соответственно. В этом сезоне российский теннисист не выиграл ни одного титула на турнирах ATP.

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