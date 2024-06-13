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Корда обыграл Нарди во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Корда обыграл Нарди во втором круге турнира в Хертогенбосхе
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Американский теннисист Себастьян Корда обыграл итальянского теннисиста Луку Нарди во втором круге травяного турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Матч завершился со счётом 7:5, 7:5 в пользу американца.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
13 июня 2024, четверг. 12:10 МСК
Себастьян Корда
26
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7
5 		5
         
Лука Нарди
73
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди

Встреча продлилась 1 час 47 минут. В её рамках американец семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 (33%). На счету итальянца один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойта из пяти заработанных (40%).

В следующем этапе Себастьян Корда сыграет с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) — Томми Пол США).

Турнир в Хертогенбосхе с призовым фондом € 690 135 проходит с 10 по 16 июня. Действующим победителем соревнований является нидерландский теннисист Таллон Грикспор, в прошлогоднем финале обыгравший австралийца Джордана Томпсона.

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