Корда обыграл Нарди во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Американский теннисист Себастьян Корда обыграл итальянского теннисиста Луку Нарди во втором круге травяного турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Матч завершился со счётом 7:5, 7:5 в пользу американца.

Встреча продлилась 1 час 47 минут. В её рамках американец семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 (33%). На счету итальянца один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойта из пяти заработанных (40%).

В следующем этапе Себастьян Корда сыграет с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) — Томми Пол США).

Турнир в Хертогенбосхе с призовым фондом € 690 135 проходит с 10 по 16 июня. Действующим победителем соревнований является нидерландский теннисист Таллон Грикспор, в прошлогоднем финале обыгравший австралийца Джордана Томпсона.