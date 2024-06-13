Хуберт Хуркач и Хольгер Руне пообещали выиграть Уимблдон

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала видеоопрос известных игроков с просьбой дать прогноз на травяной сезон, который разместила в своём YouTube-канале.

Каспер Рууд (7-я ракетка мира, Норвегия). Я пройду два круга на Уимблдоне.

Тейлор Фритц (12, США). Игрок вне топ-30 выйдет в четвертьфинал Уимблдона; а я заберу два титула на траве.

Таллон Грикспор (23, Нидерланды). Хуркач далеко пройдёт на Уимблдоне, а я вновь возьму трофей в Нидерландах.

Хуберт Хуркач (8, Польша). Шаповалов далеко пройдёт на Уиме; а я выиграю титул.

Бен Шелтон (14, США). У Навы будет прорывной сезон, а я выиграю первый титул на траве.

Хольгер Руне (15, Дания). Берреттини вернётся к топ-форме, а я выиграю Уимблдон.

Кэмерон Норри (39, Великобритания). Бублик весь гейм будет подавать с руки эйсы, а я снова выйду в полуфинал Уимблдона.