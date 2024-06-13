Бренд adidas представил первые кадры формы для Уимблдона-2024.

Фото: Adidas

Фото: Adidas

Фото: Adidas

В прошлом году чемпионкой турнира среди женщин стала Маркета Вондроушова из Чехии. Среди мужчин победу одержал 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас. Недавно он признался, что золото Олимпиады-2024 для него важнее защиты титула на Уимблдоне.

Ранее стало известно, что призовой фонд Уимблдона в этом году составит рекордные £ 50 млн ($ 63,6 млн). Также Уимблдон представил официальный постер турнира — 2024. Согласно заявлению пресс-службы, она изобразила на рисунке 14 элементов, связанных с турниром, — по числу дней его проведения.

Напомним, в 2024 году Уимблдон пройдёт с 1 по 14 июля. Турнир перенесён в начало месяца в связи со стартом в конце июля Олимпийских игр в Париже (Франция).