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Янник Синнер и Карлос Алькарас — первый с 2004 года дуэт лидеров ATP в возрасте до 23 лет

Янник Синнер и Карлос Алькарас — первый с 2004 года дуэт лидеров ATP в возрасте до 23 лет
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Первая и вторая ракетки мира итальянец Янник Синнер и Карлос Алькарас из Испании стали первым с 2004 года дуэтом в возрасте до 23 лет, занимающим две лидирующие позиции в рейтинге ATP.

В августе 2004 года лидерами мировой классификации ATP были швейцарский теннисист Роджер Федерер (первая ракетка мира, на тот момент — 22 года) и Энди Роддик из США (вторая ракетка мира, 21 год).

Напомним, после окончания «Ролан Гаррос» — 2024 22-летний Синнер впервые возглавил рейтинг ATP, а 21-летний Алькарас, ставший победителем Открытого чемпионата Франции — 2024, поднялся на вторую строчку классификации ATP. Испанский теннисист после победы на «Ролан Гаррос» — 2024 стал самым молодым победителем трёх ТБШ на разных покрытиях.

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